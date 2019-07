Jonathan Couto e família Poncio posam com Madalena, filha de Letícia Almeida, e Saulo se irrita com críticas: Você não sabe nem da metade

15/07/2019 | 10:11



A família Poncio mais uma vez causou um alvoroço daqueles no Instagram! Depois do nascimento de Davi, filho de Gabi Brandt, foi a vez de Jonathan Couto surpreender os fãs e seguidores na rede social. No último domingo, dia 14, ele revelou que Madalena, sua filha com Letícia Almeida, que é sua ex-concunhada, esteve na casa da família pela primeira vez em meio à batalha judicial que Letícia trava contra ele e os Poncios.

Só o amor constrói, escreveu ele na legenda da publicação em que Madalena aparece no colo de Sarah, esposa de Jonathan e irmã de Saulo.

Para quem não se lembra, Jonathan e Letícia se envolveram quando a atriz ainda morava na casa da família Poncio e se relacionava com Saulo. Da relação, nasceu Madalena, que num primeiro momento foi revelada como filha de Saulo Poncio. Após o envolvimento dos dois ter vindo à tona, a verdadeira paternidade de Madah foi confirmada, causando a maior polêmica nas redes sociais. Jonathan permaneceu casado com Sarah. Juntos, eles possuem dois filhos, José e João. Letícia e Saulo terminaram a relação e a atriz saiu de casa. Hoje, ele é casado com Gabi Brandt e Letícia se relaciona com Bruno Daltro.

Saulo também publicou a foto da família reunida em seu perfil no Instagram, escrevendo a mesma legenda de Jonathan Couto. No Stories, o cantor ainda surpreendeu ao publicar uma foto abraçado à Madalena. O marido de Gabi Brandt até possui uma tatuagem em homenagem à criança, que foi feita quando ele ainda pensava que ela fosse sua filha.

Mas apesar de ter aparecido todo sorridente com Madalena, Saulo não escondeu a irritação por causa das críticas que a família recebeu por causa do encontro com a menina. O marido de Gabi Brandt respondeu a um comentário de seguidora que criticou blogueiro por elogiar o reencontro entre Jonathan e Madah.

Família reunida! Olha que linda essa foto que Saulo Poncio compartilhou reunido com Gabi Brandt segurando o filho deles, Davi, ao lado da irmã, Sarah Poncio e dos sobrinhos, José João e Maalena, filha de Jonathan Couto coim Letícia Almeida. Depois de tantas polêmicas, finalmente um clique digno de porta-retrato para toda a família, escreveu o perfil.

A seguidora, então, criticou: O cheque deve estar caindo certinho para divulgar essa família biscoiteira que se aproveita da imagem de uma criança de um ano.

E Saulo retrucou: Acorda para vida meu bem, ela é muito mais que Instagram. Atrás de casa perfil, existe uma vida, problemas como todos os outros, a diferença é que no nosso caso, em casa problema existe um monte igual a você, que não sabe nem da metade e insiste em se meteder falando com propriedade sobre algo que não faz a menor ideia. Mais amor, por favor.

A página também esclareceu o elogio à família Poncio: Anjo, eu não recebo nada deles. Inclusive comecei a conhecer a família por demanda popular. A verdade é que se tornaram parte do universo da mídia e entretenimento.

Já as críticas a Jonathan Couto foram inúmeras. No perfil do rapaz na rede social, diversos internautas ficaram surpresos pelo reencontro dele com Madalena, já que Letícia Almeida trava uma longa batalha na justiça contra a família, alegando ter sido abusada pelo marido de Sarah e também brigando pelo reconhecimento da paternidade da criança, além de afirmar que Jonathan não paga a pensão alimentícia da filha.

Nem to admirada, isso e obrigação dele como pai, escreveu uma seguidora.

Nada mais que obrigação, disse outra.

Ate que enfim resolveu fazer o papel de pai da menininha, apontou uma terceira.

Sarah, por sua vez, foi bastante elogiada pelos seguidores, que lembraram que ela perdoou o marido por tê-la traído com Letícia Almeida:

Você vê no rosto da Sarah o quanto ela não tem maldade, rancor ou qualquer sentimento ruim dentro dela. É uma nobreza que sinceramente é de se admirar!!, escreveu fã.

Jonathan ganhou na loteria quando se casou com a Sarah, que mulher meu Deus, disse outra.

Essa mulher e a mais incrível do mundo, queria eu ter um coração tão bom quanto o dela, opinou outro seguidor.

Letícia Almeida, por enquanto, não se pronunciou sobre o encontro da filha com Jonathan e com a família Poncio. Ela apenas registrou no Stories que durante a noite de domingo, dia 14, Madalena já havia voltado para casa e estava ao seu lado. Ela também surgiu em publicação com a criança e com o atual namorado, Bruno Daltro. Na publicação, o rapaz até chamou atenção por resposta à fã que elogiou o trio reunido:

Aí que lindos. Bem que poderia ser sua filha mesmo!, escreveu a seguidora.

Ela é, respondeu ele, adicionando ainda um emoji de coração.

Depois, Bruno compartilhou uma montagem de fotos com a enteada e ironizou:

Será que somos parecidos?, questionou ele.

Procurada, a assessoria de imprensa da família Poncio não deu detalhes sobre o encontro com Madalena, mas afirmou que a relação entre eles é amparada pelas decisões da justiça:

Infelizmente, não podemos nos pronunciar tendo em vista que o assunto tramita em segredo de justiça. Entretanto, podemos assegurar que o relacionamento da Maria Madalena com Jonathan Couto e sua família estão amparadas pela lei e pelas decisões judiciais correspondentes, afirma o comunicado à imprensa.