Lucas Lucco passará por cirurgia e cancela show

15/07/2019 | 10:11



Lucas Lucco revelou, por meio de seu Instagram, que precisará dar um tempo em sua agenda de shows e compromissos para cuidar da saúde. Em uma publicação feita por sua equipe, foi revelado que o cantor passará por uma cirurgia e ficará 11 dias de repouso.

A nota de esclarecimento, no entanto, afirma que apenas um show de Lucas será cancelado - o do dia 20 de julho, que aconteceria na casa de shows Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Leia a nota de esclarecimento na íntegra a seguir:

Por medidas médicas, o artista Lucas Lucco será submetido a uma cirurgia. Assunto este já abordado pelo mesmo em suas redes sociais. Para não prejudicar sua agenda de shows e compromissos, ele se afastará por 11 dias, estando assim impossibilitado de se apresentar no show do dia 20 de julho na Estância Alto da Serra, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em breve anunciaremos uma nova data em parceria com a casa Estância Alto da Serra. Os demais compromissos a partir do dia 26 de julho seguem confirmados, sem alteração.

Procurada, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele, em breve, irá se pronunciar por meio de suas redes sociais para contar aos fãs o motivo da cirurgia, mas assegurou que não é nada grave.