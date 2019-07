Caboclo tem boa atuação, Grizzlies batem Pelicans e vão à final da Summer League

15/07/2019 | 09:11



A Summer League da NBA conheceu na rodada de domingo os finalistas da competição de 2019. Nesta segunda-feira, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves venceram os seus jogos pelas semifinais contra New Orleans Pelicans e Brooklyn Nets, respectivamente, no ginásio Thomas & Mack Center, em Las Vegas, e buscarão o título - será o segundo para a franquia do Tennessee e inédito para o de Minneapolis.

No primeiro duelo das semifinais, os Grizzlies bateram o New Orleans Pelicans por 88 a 86, depois de uma prorrogação, em um duelo entre os brasileiros Bruno Caboclo e Didi Louzada. Em seu quinto ano na NBA, Caboclo se deu melhor e terminou a partida com 12 pontos, oito rebotes e dois tocos para o time de Memphis. Foi o segundo maior pontuador da sua equipe, atrás apenas de Brandon Clarke, cestinha do jogo com 23 pontos.

Didi, escolhido no último Draft, também teve boa atuação. O ala-armador, ex-Franca, conseguiu 14 pontos, seis rebotes e dois roubos de bola. Ele inclusive conseguiu uma bola importante para o time a 32 segundos para o fim da prorrogação, quando infiltrou e fez bandeja difícil de esquerda, colocando os Pelicans em vantagem, perdida na sequência.

No outro jogo das semifinais, Naz Reid fez 20 pontos e foi o destaque da vitória por 85 a 77 dos Timberwolves sobre os Nets. Pelo lado da equipe de Nova York, Jarrett Allen contribuiu com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos), com 15 pontos e 14 rebotes.

Neste ano, a competição em Las Vegas conta com todas as 30 equipes da NBA, além das seleções da China e da Croácia. Apenas calouros, segundanistas e jogadores jovens pouco aproveitados ou não draftados costumam participar do torneio.