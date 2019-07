Lady Gaga teria se mudado para apartamento de Bradley Cooper

15/07/2019 | 09:11



Desde que protagonizaram Nasce Uma Estrela e provaram ter uma química invejável, Bradley Cooper e Lady Gaga têm sido alvo de rumores de que estariam namorando - que só se intensificaram depois que o ator anunciou a separação de Irina Shayk, em junho. Agora, de acordo com a revista In Touch, o relacionamento teria deslanchado para valer.

Segundo a publicação, Gaga teria se mudado para o apartamento de Bradley em Nova York, nos Estados Unidos, logo depois de Irina sair do imóvel, e já estaria redecorando a nova residência e dando seu toque pessoal.

- Ela já se mudou com algumas de suas coisas para o apartamento. Ele é um homem muito focado no relacionamento e não existem dúvidas de que eles estão apaixonados. Morar juntos era o próximo passo lógico. E agora eles não querem mais fingir, disse uma fonte.

Apesar disso, a mesma fonte ainda afirma que os dois não estão pensando em oficializar a união no momento - mas que, no futuro, planejam se casar e ter filhos.

- Eles já sentem como se estivessem sob um holofote, e não querem toda a atenção de um casamento agora. Eles sabem como se sentem um sobre o outro, e é isso que importa. Eles não precisam oficializar.

A informação, no entanto, foi desmentida pelo site Gossip Cop. Segundo a publicação, várias fontes próximas a Bradley e Gaga disseram diversas vezes que os dois são apenas bons amigos. Além disso, o Entertainment Weekly revelou, em junho, que Cooper não estaria interessado em namorar no momento, já que está focado em sua carreira e em cuidar da filha que tem com Irina, Lea, de dois anos de idade.