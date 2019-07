Alemanha diz que Irã deve cumprir acordo nuclear integralmente

15/07/2019 | 08:11



O vice-ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Michael Roth, afirmou nesta segunda-feira que o Irã deve cumprir os termos do acordo nuclear internacional firmado em 2015 para realizar esperanças de laços econômicos melhores com outros países. O Irã, que sofre com sanções impostas pelos Estados Unidos, informou recentemente que ultrapassou os limites de urânio enriquecido estabelecidos pelo pacto nuclear.

Para Roth, esses movimentos podem ser revertidos se receberem incentivos econômicos suficientes. As potenciais europeias que ainda estão a bordo do acordo estão criando um sistema de permuta conhecido como Instex para negociar com Teerã. O vice-ministro alemão, ao chegar a uma reunião em Bruxelas, disse que "queremos manter nossa parte do acordo".

De acordo com Roth, o Instex "torna possível a cooperação econômica, mas é necessário que o Irã mantenha os compromissos que assumiu. Deve permanecer fiel ao acordo, caso contrário tudo isso não faz sentido". Fonte: Associated Press.