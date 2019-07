EC São Bernardo vence em estreia do técnico Renato Peixe

Luís Felipe Soares



15/07/2019



A estreia do treinador Renato Peixe, ontem, no comando do EC São Bernardo, foi marcada por vitória. Jogando no Estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindoia, no Interior, o time do Grande ABC fez 2 a 0 em cima da Ponte Preta pela fase inicial da Copa Paulista.]

Destaque para o golaço marcado por Francisco Alex, no primeiro tempo. Ele bateu falta que explodiu no travessão – a jogada seguiu e o camisa 10 mandou no ângulo. No segundo, Carlinhos arriscou de fora da área e completou os números da vitória.<EM>

“Tenho que dar os parabéns aos atletas, que fizeram uma semana ótima, tudo que treinamos foi colocado em prática. Isso valorizou nosso trabalho”, comentou Peixe.

Agora, o Cachorrão tem seis pontos, na terceira posição do Grupo 4. O calendário da equipe volta a ser agitado no sábado, às 15h, quando recebe o São Caetano, pela quinta rodada do torneio.