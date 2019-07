14/07/2019 | 19:35



O Padre Marcelo Rossi foi empurrado enquanto falava com fiéis durante uma missa realizada na cidade de Cachoeira Paulista, no interior do Estado de São Paulo, na tarde deste domingo, 14.

A missa fez parte do evento de encerramento do Acampamento PHN, realizado pela TV Canção Nova. De acordo com informações do G1, acompanhantes da mulher teriam alegado à Polícia Militar que ela sofre de transtornos mentais. A mulher foi contida e o Padre Marcelo Rossi aparentemente não se machucou, continuando a missa minutos depois.

Em vídeo publicado depois pela emissora, o padre afirmou que passa bem.

O momento foi registrado em vídeo e acabou sendo amplamente divulgado nas redes sociais.