Família é encontrada morta em apartamento em Santo André

14/07/2019 | 19:31



Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas na manhã deste domingo, 14, em um apartamento em Santo André, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada às 12h02 para uma ocorrência de morte suspeita na Rua Haddock Lobo, na Vila Bastos.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os corpos de um casal, de uma criança de quatro anos e de uma adolescente de 14 anos, filhas dos adultos. Nenhum deles tinha sinal de violência.

Por causa disso, uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil é de que as vítimas tenham morrido intoxicadas por monóxido de carbono após um vazamento no sistema de gás do chuveiro.

O caso foi encaminhado para o 1º DP de Santo André, onde será investigado. Em entrevista a jornalistas, o delegado responsável pelo caso, Roberto Von Haydin, afirmou que o sistema de gás não tinha chaminé e que o apartamento estava todo fechado.

Ele disse ainda que a família havia voltado de uma viagem a Disney na sexta-feira e que nem havia desfeito as malas. Pelo estado dos corpos, Von Haydin disse acreditar que as mortes tenham ocorrido de sexta para sábado.

Os corpos foram encontrados pela irmã de uma das vítimas, que morava no mesmo prédio e estranhou a falta de notícias dos parentes. A mulher estava no box do chuveiro, a criança deitada no colo do pai no sofá e a adolescente deitada em uma beliche.

Outro caso

Na última terça, 9, um casal e uma criança de dois anos foram encontrados mortos em uma casa em Guarulhos, também na Grande São Paulo, ao lado de uma churrasqueira.

A polícia acredita que o casal tenha usado a churrasqueira para aquecer o local, mas tenha faltado oxigênio e eles, então, morreram asfixiados após inalarem fumaça.