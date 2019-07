Sandy e Junior se apresentam em Salvador e tocam vários clássicos

14/07/2019 | 18:11



Aconteceu na noite do último sábado, dia 13, em Salvador a segunda apresentação de Sandy e Junior da turnê Nossa história. E o público foi literalmente ao delírio com a presença dos irmãos no palco e com algumas mudanças nas músicas que eles fizeram para a apresentação.

E a turnê dos irmãos está dando mesmo o que falar. Na noite anterior, a dupla cantou em Recife e ficou cerca de duas horas no palco embalando o público. Dá para não amar? Em um dos momentos do show, Junior apareceu em pé na bateria fazendo o sinal de resistência com as mãos e estava vestindo uma calça preta coladinha acompanhada de uma regata com tons entre azul marinho e preto.

Sandy, por sua vez, preferiu utilizar nos cabelos uma trança que acabou deixando a cantora ainda mais jovem. No look, nada diferente. A artista aproveitou para tirar do armário aquele terninho preto básico com alguns brilhinhos na região do ombro. Lembrando que a turnê de Sandy e Junior vai viajar pelo Brasil com os maiores sucessos da dupla como: A Lenda, Vamos Pular, Quando você passa, Super-herói, Imortal e muito mais...

Em muitos momentos da noite os irmãos posaram juntinhos para o delírio dos fãs. Que lindos, né? Lembrando que os irmãos ainda tem pela frente shows no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém e Porto Alegre.