Estamos dispostos a negociar se EUA retirarem sanções, diz presidente do Irã

14/07/2019 | 17:28



O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que seu país está disposto a negociar com os Estados Unidos, caso o governo americano retire sanções econômicas contra os iranianos. A declaração foi divulgada neste domingo no site oficial da presidência. "No momento em que vocês pararem com as sanções e as provocações, estamos prontos para negociar."

As tensões regionais têm aumentado um ano após o governo do presidente Donald Trump se retirar unilateralmente do acordo nuclear entre Teerã e potências globais. Os EUA desde então voltaram a impor sanções duras contra as exportações de petróleo iraniano, o que exacerba uma crise econômica que leva a moeda local, o rial, a se desvalorizar fortemente.

Mais cedo neste domingo, líderes de Reino Unido, França e Alemanha pediram o fim da "escalada de tensões" na região. O Irã recentemente começou a superar os limites de enriquecimento de urânio estabelecidos no acordo de 2015, mas diz que isso pode ser revertido se houver incentivos econômicos suficientes para compensar as sanções americanas. Fonte: Associated Press.