Sul-africano ganha 10ª etapa e Alaphilippe segue na frente na Volta da França

14/07/2019 | 17:10



Nos dias da Volta da França em que os principais competidores decidem encará-la com calma, o restante dos ciclistas que não aspiram ao título aproveitam a oportunidade para aparecer. Neste domingo, foi a vez de Daryl Impey.

Aproveitando-se do fato de que os concorrentes à camiseta amarela diminuíram o ritmo na nona etapa, uma rota através das montanhas do Maciço Central, o sul-africano conseguiu figurar no grupo que se distanciou após o início em Saint-Étienne. Impey superou o belga Tiesj Benoot em duelo a toda velocidade perto da linha de chegada na cidade rural de Brioude.

Os favoritos para levantar o título da Volta da França em Paris em 28 de julho chegaram a Brioude mais de 16 minutos depois, mas sem muita preocupação, tanto que alguns bebiam água e até conversavam.

O francês Julian Alaphilippe permaneceu na liderança na classificação geral e não houve grandes mudanças nas posições do principais concorrentes, incluindo o atual campeão Geraint Thomas, que em quinto lugar na classificação geral, a 1min12 do primeiro colocado.

Depois de uma oitava etapa exaustiva e com a chegada aos Pirineus se aproximando, e depois os Alpes, os aspirantes a conquistar a Volta da França tomaram um respiro no trecho de 170,5 quilômetros deste domingo. E Impey se tornou apenas o segundo sul-africano a vencer uma etapa da Volta da França - Robert Hunter fez o mesmo em 2007.

Para isso, Impey fez parte de um grupo de 14 competidores, que depois se tornaria o 15º, que se descolou do pelotão logo após o início da etapa. O triunfo foi o primeiro dele em sete participações na Volta da França e garantido com o tempo de 4h03min32, de Saint-Étienne até Brioude.

Com Alaphilippe em primeiro lugar, a sua vantagem é de 23s para o italiano Giulio Ciccone, o segundo colocado, e de 53s para o francês Thibaut Pinot, o terceiro. As outras disputas pelas principais camisetas não tiveram alterações na liderança neste domingo. O eslovaco Peter Sagan continua na frente na disputa por pontos, o belga Tim Wellens é o melhor entre os montanhistas, Ciccone está em primeiro entre os jovens e a Trek-Segafredo continua na frente entre as equipes.

A segunda-feira será de folga na Volta da França. A 11ª etapa será realizada na terça, de Albi até Toulouse, com um percurso de 167 quilômetros.