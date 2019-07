Em entrevista, Antônia Fontenelle fala sobre vitória na Justiça: Minha batalha foi por respeito

14/07/2019 | 17:11



Antônia Fontenelle que vinha em uma briga imensa para tentar se tornar a herdeira de Marcos Paulo, agora oficialmente ganhou a causa na justiça, e aproveitou para dar uma entrevista para a coluna de Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, onde abriu o seu coração e contou diversos detalhes do que aconteceu. Para quem não lembra, a apresentadora estava em um processo que se arrastou por sete anos, contra duas herdeiras do falecido diretor.

E obviamente, depois de tanto tempo, Antônia ficou super contente com o reconhecimento e falou até que perdoaria as filhas de Marcos Paulo já que agora também foi incluída na partilha de bens. A apresentadora contou para a colunista o que achou da declaração das filhas que afirmaram que não vão recorrer da decisão.

- Não vão recorrer porque sabem que não conseguiriam nada. Acabou! Minha batalha sempre foi por respeito e eu consegui. O resto é disse e me disse. Só resta aceitar!

Mesmo magoada com a situação Antônia deixou bem claro que perdoaria as três filhas de Marcos Paulo e comentou sobre como ela acha que o diretor reagiria a tudo isso que aconteceu e como ela foi tratada nesta situação.

- Recebi um prêmio pelo meu trabalho, num lugar onde já fomos muito felizes, no antigo Castelo de Caras. No dia seguinte, a duas ruas do apartamento em que compramos em Manhattan [Estados Unidos] e venderam sem me avisar, meu advogado liga e diz que por unanimidade eu venci essa batalha judicial. Você acha que além de Deus tinha o dedo de quem? Dele!

Mas parece que essa história mesmo que resolvida judicialmente, ainda vai longe.