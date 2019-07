Cleo Pires posa com decotão nas redes sociais e fã elogia: Igual vinho, cada dia que passa fica melhor!

14/07/2019 | 16:11



Que Cleo Pires adora posar fazendo caras e bocas em suas redes sociais, isso já não é novidade para ninguém. E foi no último sábado, dia 13, que a atriz decidiu compartilhar mais uma foto super estilosa com os seus fãs e seguidores do Instagram.

A morena que está usando e abusando dos cabelinhos curtinhos, posou segurando um blusão amarelo e vestindo uma blusinha preta acompanhada de um super decote. Fala a verdade se a combinação da roupa e o carão de Cleo não ficou sensual para a foto!?

Cometendo o mesmo erro pela milésima vez: Oi Deus, sou eu novamente, será que você pode me ajudar?, questionou a atriz na legenda da publicação.

Alguns famosos e muitos fãs aproveitaram a foto provocante e com um olhar 43 de Cleo Pires para curtir e elogiar a morena.

Você está igual vinho, cada dia que passa fica melhor!, disse um fã.

Eu sempre peço a ajuda de Deus pra ter uma chance com você, brincou outro.

Perfeita, né mores?, comentou outro seguidor.

A foto além de colecionar altos elogios, ainda somou mais de 400 mil curtidas. Uau!!