Em vídeo, Kylie Jenner desabafa sobre Jordyn Woods: Acho que essa situação precisava acontecer

14/07/2019 | 16:11



Mesmo após aproximadamente cinco meses desde a polêmica traição de Tristan Thompson, parece que essa história está longe de acabar. Para quem não lembra, o jogador de basquete teria traído Khloé Kardashian com Jordyn Woods, melhor amiga da irmã da socialite, Kylie Jenner, o que fez com que as duas cortassem relações permanentemente.

Agora, o canal E! liberou uma prévia da próxima temporada de Keeping Up With The Kardashians em que podemos ver as irmãs conversando sobre a relação da empresária com sua ex-melhor amiga. Khloé pergunta para Kylie se ela sente saudades de Jordyn, e a caçula responde:

Acho que essa situação com a Jordyn precisava acontecer por um motivo, para mim, para você, para ela, para todos nós. Era ela que me dava segurança, ela morava comigo, fazíamos tudo juntas, só sentia que se eu tivesse a Jordyn eu não precisava de mais nada. E sinto que tem uma parte de mim que precisava crescer sem ela, e ás vezes a pessoa está lá em certos momentos da nossa vida, e depois não está mais.

Chocada pela maturidade da irmã, Khloé diz:

- Eu respeito que você seja tão boa em se manter calma mesmo quando deve querer gritar com alguém, acho que isso é porque você é tão confiante e segura sobre quem você é, o que é incrível. É algo muito inspirador.

Khloé também fala como esse último ano tem sido bom para que ela saiba quem está ao seu lado de verdade:

- Tudo acontece por uma razão, e sinto que esse tem sido o momento em que eu filtrei toda a m***a da minha vida. E apenas os fortes e leais irão sobreviver.

Eita! Será que ela já superou a traição?