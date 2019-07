Klebber Toledo fala abertamente sobre sexo: Sou despertado por tudo, não tenho tempo ruim

14/07/2019 | 16:11



Parece que Klebber Toledo não tem lá tanta ligação com seu personagem Patrick, em Verão 90. Na trama, Lidiane que é interpretada por Claudia Raia que coloco o galã para frente e é quem sabe como fazer a relação esquentar entre eles, mas na intimidade da vida real, Toledo comentou durante uma entrevista para o Extra que esses momentos mais descontraídos ficam apenas na ficção e que com a esposa, Camila Queiroz, são outras atitudes que são envolvidas.

Camilinha é muito linda mesmo. Às vezes, vejo umas fotos dela e falo: Meu Deus do céu, olha como é bonita, como é que pode? Ela acordando é mais linda ainda. Sabe, não é estar pelado ou com uma roupa específica, ou perna aberta ou fechada. Eu me sinto mais sensual para Camila na hora em que eu a surpreendo. Seja quando faço uma comida especial, quando dou um beijo que ela não está esperando, quando faço um carinho diferente... Atitude certa no momento certo é o que dá mais tesão.

Romântico e fofo nós já notamos que ele é, mas ainda no decorrer da conversa para a publicação, Klebber acaba entregando que é um pouco estimulado por qualquer provocação, desde as que são só sugeridas até aqueles toques em pontos mais frágeis.

Sou despertado por tudo. Não tenho tempo ruim. E não precisa de nada também , cara. Estamos aí, vamos lá.

Uau, né?