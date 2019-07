Rafael Vitti corta o cabelo em viagem e Tatá Werneck brinca: Não posso deixar sozinho que volta de moicano

14/07/2019 | 15:11



Rafael Vitti está com um novo visual! O ator aproveitou o fim das gravações de Verão 90 e viajou para a Nicarágua com Bruno Montaleone, e decidiu fazer um fazer um novo corte de cabelo, com as laterais da cabeça raspadas, inspirado nos penteados das pessoas que moram no local.

Na legenda, Rafa escreveu:

Foi mal, galera, demorei porque estava fazendo Yoga. Esse foi o corte do nicaraguense. Falei pra ele cortar como los chicos a cá gostam de usar e saiu isso aí. Eu curti. Agora é com vocês! Façam seus julgamentos lembrando que tenho sentimentos. Paz!

Tatá Werneck, que está grávida da primeira filha do casal, fez questão de comentar o novo penteado do noivo, e brincou:

Não posso deixar sozinho que volta de moicano. Tá lindão!