Will Smith faz discurso emocionante em aniversário de 21 anos de idade do filho, Jaden: É tudo que os pais sonham

14/07/2019 | 14:10



Will Smith realizou uma super festa para seu filho, Jaden Smith, em comemoração ao seu aniversário de 21 anos de idade, e compartilhou os momentos em um vídeo de seu canal no YouTube no último sábado, dia 13. A festa, que aconteceu em uma super mansão, contou com vários amigos próximos à família, como Jordyn Woods, além da mãe do garoto, Jada Pinkett Smith, e de sua irmã, Willow.

No entanto, o momento mais emocionante da festa foi quando, logo após os parabéns, Will decidiu fazer um discurso para Jaden. Ele começou brincando:

- Vou te dizer algo que meu pai me disse no meu aniversário de 21 anos. Nunca quebre duas leis ao mesmo tempo. Porque você aumenta as suas chances de ser pego por ambas. Então só quebre uma lei por vez.

Então, Will decidiu deixar o discurso mais sério, ao falar sobre o crescimento de Jaden conforme os anos e elogiá-lo por seus trabalhos humanitários.

- Estou muito orgulhoso de você, o jeito que você cresceu nos últimos anos é tudo que os pais sonham. Você leva a sério e contribui para sua família humana. Você apenas nos deixa orgulhosos todos os dias. Então, um brinde ao seu aniversário de 21 anos, e por você ser um homem totalmente adulto.

Por fim, Will ainda fez mais uma brincadeira:

- E um brinde por te tirar do meu seguro. Um brinde por você pagar suas próprias contas. Os contadores irão transferir as suas coisas amanhã de manhã.

Will ainda deu ao filho um shot de tequila, dizendo que aquela seria a primeira bebida alcoólica que ele beberia legalmente - já que, nos Estados Unidos, a idade mínima para beber é 21 anos - e revelou que ele teria sido concebido após uma noite de bebedeira ao lado da esposa, Jada Pinkett Smith.

- Eu tentei não contar isso desde que você nasceu. A maioria das decisões que fizeram você se desenvolver foram da sua mãe. Eu estava trabalhando, não estava em casa. Sua mãe fez a maior parte do trabalho, não vou mentir.