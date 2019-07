Filhas e esposa de Silvio Santos acompanham jogo de futebol e uma delas assume: Virei São-Paulina

14/07/2019 | 14:10



E parece que alguém realmente está levando o amor à camisa de futebol a sério na família Abravanel porque um pequeno pedaço da família arrumou um tempinho na agenda tumultuada para acompanhar um jogo entre São Paulo e Palmeiras, no último sábado, dia 13, no Morumbi.

O que chamou realmente a atenção nisso tudo nem foi nem o fato de Rebeca Abravanel, atualmente casada com o atacante São Paulino - Alexandre Pato, estar presente e acompanhando a partida e sim o fato de uma de suas irmãs, Daniela, e sua mãe, Iris Abravanel, também marcarem presença e dividirem com os fãs e seguidores o momento torcedora na arquibancada do Morumbi.

Primeira vez em um estádio assistindo partida de futebol. Amando! Muito feliz em ter um time para torcer depois de 43 anos. Me simpatizo com todos, mas com o cunhado no São Paulo, virei 100% São Paulina. Vaaaaiii, São Paulo!!, Vaii, Aleee!! Vai, Pato!, compartilhou Daniela na legenda da publicação.

Pelo visto a torcida estava fervendo para Alexandre Pato, mas uma pena que o gol não veio nesta partida, né!? O jogo terminou empatado!