Família é encontrada morta em apartamento em Santo André

14/07/2019 | 13:58



Atualizado às 15h10

Uma família de quatro pessoas, sendo um casal, uma criança de aproximadamente 4 anos e um adolescente, de 14, foi encontrada morta dentro de apartamento em condomínio na Rua Haddock Lobo, em frente a Praça Kennedy, na Vila Bastos, em Santo André, no início da tarde deste domingo (14).

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o chamado foi feito pela irmã de uma das vítimas, que encontrou os corpos e teria acionado a polícia. A mulher estava no chuveiro, o pai no sofá com a criança deitada em seu peito e o adolescente na cama de cima de um beliche no quarto.

Segundo delegado responsável pelo caso, o perito que esteve no local afirmou que, aparentemente, as mortes foram simultâneas e trabalha-se com a hipótese de envenenamento por monóxido de carbono liberado pelo aquecedor à gás. Pelo estado de decomposição dos corpos, as mortes devem ter ocorrido entre sexta e sábado.

A família chegou de viagem à Disney, nos Estados Unidos, na sexta-feira. A PM informou ainda que, na residência, não há sinais de violência nem arrombamento. Os vizinhos também não teriam ouvido nenhum barulho ou discussão.

O caso será registrado no 1º DP (Centro) de Santo André.