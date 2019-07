14/07/2019 | 13:58



O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pela extinção da taxa administrativa de R$ 200,00 para os radioamadores a partir de outubro.

"Nossos cumprimentos ao MTIC e Anatel pelo anúncio do fim da taxa", disse o presidente, por meio de sua conta no Twitter. Segundo Bolsonaro, a Anatel já revogou 173 resoluções desde janeiro, na mesma linha do Ministério da Economia, visando a desburocratização.