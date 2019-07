Xuxa posta foto com aplicativo para 'envelhecer': 'é assim que muita gente me vê'

14/07/2019 | 13:51



Diversos artistas e personalidades usaram um aplicativo para 'envelhecer' suas fotos neste fim de semana e compartilharam o resultado com seus fãs. Uma das que mais chamou atenção foi Xuxa Meneghel.

"Gente, resolvi não fazer mais fotos com filtros... Essa sou eu... Pelo menos é assim que muita gente me vê...", brincou a apresentadora.

Em fevereiro, Xuxa, que tem 56 anos, fez um desabafo sobre sua idade: "Eu vou ficar velha na frente de todo mundo, estou velha e só não vou ficar mais se eu morrer. Está difícil eu ver as pessoas não aceitarem por isso".

"Em qualquer tempo e momento, sempre linda e maravilhosa", elogiou sua amiga de longa data, Ivete Sangalo, na foto em que Xuxa postou o resultado da imagem com o aplicativo para envelhecer.

Junno Andrade, namorado de Xuxa e seu companheiro também na apresentação do Dancing Brasil, também comentou: "Nossa, como você ficou linda velhinha, vou te beijar muito!".

Algumas personalidades se acharam parecidos com outros artistas. Lázaro Ramos comparou sua 'foto no futuro' a Morgan Freeman, enquanto o humorista Tirullipa estava em dúvida se ficou mais parecido com Galvão Bueno ou Agildo Ribeiro.

Diversos outros nomes conhecido do público, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Juliana Paes e Luan Santana também publicaram o resultado de suas fotos usando o aplicativo para envelhecer.