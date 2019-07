Kate Middleton e Príncipe William e dois atores de Vingadores assistem final masculina de Wimbledon

14/07/2019 | 13:11



Kate Middleton e Príncipe William tiveram um encontro nesse domingo, dia 14, em Wimbledon! A duquesa, que assistiu à final feminina do Torneio de tênis um dia antes ao lado da irmã, Pippa Middleton, e da cunhada, Meghan Markle, desta vez foi com o maridão assistir à final masculina do mesmo evento.

Eles se sentaram no Royal Box, camarote especial da realeza no clube onde o torneio é realizado, em Londres, na Inglaterra, para assistir a partida entre Roger Federer e Novak Djokovic.

E olha quem também ganhou um espacinho no box: o ator de Vingadores Tom Hiddleston! Ele vive Loki, irmão de Thor, na série de filmes.

E mais um astro da série de filmes de sucesso: Benedict Cumberbatch, que vive Doutor Estranho na saga.