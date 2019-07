Xuxa Meneghel, Sabrina Sato e mais famosos se divertem usando filtros que envelhecem

14/07/2019 | 12:11



Sempre que surge uma nova moda nas redes sociais, todo mundo corre para experimentar, e com os famosos não seria diferente, né? O aplicativo FaceApp, que muda a aparência do rosto e mostra como ficaremos quando envelhecermos já virou queridinho das celebridades, que compartilharam o resultado em seus Instagrams. Xuxa, é claro, não ficou de fora. A Rainha dos Baixinhos publicou o clique e escreveu na legenda: Gente... Resolvi não fazer mais fotos com filtros... Essa sou eu, pelo menos é assim que muita gente me vê.

Tatá Werneck não só usou o filtro de envelhecer, como se comparou com a Dona Florinda! Na legenda, a humorista brincou: Envelhecer como meus ídolos.

Sabrina Sato decidiu fazer um antes e depois ao lado do noivo, Duda Nagle, e ainda causou inveja ao mostrar que não mudou quase nada! Ela ainda escreveu: Início de namoro/Férias de 2058.

Simone, da dupla com Simaria, também mostrou que no futuro será uma senhora bem conservada! Ela ainda brincou na legenda: Véia arrumada da zorra!

Thammy Miranda não mudou nada, né? O ator ainda brincou na legenda do clique acima ao escrever: Bom dia! Acordei em 2052... Quem mais?

Wesley Safadão usou o filtro de envelhecer e - pasmem - ficou a cara do Otaviano Costa! O cantor, no entanto, disse na legenda que se achou muito parecido com seu pai, Wellington da Silva.

Outro humorista que entrou na brincadeira foi Whindersson Nunes - e vários de seus seguidores o acharam muito parecido com Roberto Bolaños, o Chaves! E você, o que acha?

Ludmilla também testou o filtro e ainda brincou com a namorada, Brunna Gonçalves, ao escrever na legenda: Esperando a Bru ficar pronta e fingindo que tá tudo bem. Quem também já passou por isso?