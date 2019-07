14/07/2019 | 12:11



Cardi B não vem mais ao Rock in Rio! O evento anunciou que a rapper, que se apresentaria dia 27 de setembro, na mesma noite que Drake, teve que cancelar a apresentação por motivos pessoais.

No próprio anúncio, feito no domingo, dia 14, já foi anunciada a substituta de Cardi, Ellie Goulding, intérprete de Love Me Like You Do.

Acontece que as duas são de gêneros musicais bem diferentes, e o público não gostou muito da troca:

Mirou na Nicki Minaj e acertou na Ellie Goulding, escreveu um internauta.

Não tem nada com nada botar uma atração pop e de menor influência da indústria musical numa artista de rap no auge da carreira, comentou outro.