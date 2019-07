Que fique atento

Do Diário do Grande ABC



O deplorável título de estrada da morte já não está mais com a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), importante via de ligação entre São Bernardo e Suzano, passando por Santo André e Ribeirão Pires, que em março de 2020 completará 50 anos de serviços – e não tão bons – prestados a motoristas que circulam entre duas das principais regiões da zona metropolitana de São Paulo, o Grande ABC e o Alto Tietê. Ainda que o número de vítimas fatais tenha caído, boa parte dos problemas que a tornaram uma das mais perigosas rodovias do Estado persistem, e transformam seus 37,2 quilômetros em zona de risco para motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas.

Ao longo dos anos, este Diário noticiou vários anúncios de investimentos para melhorias na via, feitos pelo governo do Estado, mas pouco se viu de efetivo para tornar a Índio Tibiriçá de fato segura. Obras foram realizadas ao longo dos anos, é verdade, mas o histórico de deficiências ainda hoje é alvo de reclamações de motoristas e de quem mora às margens da estrada.

Falta de passarelas, acostamentos deteriorados e pistas com buracos são apenas alguns exemplos do calvário enfrentado no dia a dia. Claro que existem também os condutores irresponsáveis, que abusam da velocidade ou usam a faixa contrária para fazer ultrapassagens proibidas.

Diante de quadro tão nebuloso, chega em boa hora o anúncio – mais um – de que o Estado vai liberar R$ 19 milhões para investimento em melhorias na estrada, que corta bom pedaço do Grande ABC. Quem deu a notícia foi o governador João Doria, que assinou a ordem de serviço durante evento em Ribeirão Pires, ontem. Obviamente se trata de aporte importante, mas que não será suficiente para fazer a intervenção que tornaria a Índio Tibiriçá mais segura: a duplicação.

Quem sabe em uma próxima oportunidade o governador tome atitude que, infelizmente, seus antecessores não tiveram a grandeza de fazer e libere recursos para a duplicação. Enquanto isso não ocorre, que fique atento para que os R$ 19 milhões não permaneçam apenas no papel em relação à estrada, como outras tantas vezes.