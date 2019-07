Ingrid e Isaac ficam em último lugar na plataforma sincronizada do Mundial

14/07/2019 | 09:40



Ingrid Oliveira e Isaac Filho ficaram na oitava e última posição na prova de plataforma sincronizada do Mundial de Esportes Aquáticos, realizada nesta madrugada em Gwangju, na Coreia do Sul. A dupla somou 239,46 pontos.

A medalha de ouro ficou para os chineses Junjie Lian e Yajie Si (346,14), enquanto a prata foi para os russos Ekaterina Beliaeva e Viktor Minibaev (311,28). Maria Jose Moreno Sanchez e Jose Isaías Balleza, do México (287,64), completaram o pódio.

Ingrid competiu com fortes dores no punho esquerdo, que precisou estar enfaixado para que a atleta conseguisse executar os cinco saltos. A brasileira vai passar por avaliação médica para saber se terá condições de participar da prova de plataforma de 10 metros, que será disputada na terça-feira e valerá vaga na Olimpíada de Tóquio. Esta é a principal prova de Isaac Filho.

O Mundial de Esportes Aquáticos é a mais importante competição na preparação para os Jogos Olímpicos, com números superiores aos mundiais de ginástica e atletismo. As disputas abrangem sete modalidades: natação, maratona aquática, saltos ornamentais, salto em plataforma alta, nado artístico, polo aquático e polo aquático de praia. São 2.565 atletas de 194 países, disputando 76 medalhas de ouro até dia 28. Todas as estrelas estão presentes no último grande evento antes de Tóquio.