Apagão em NY fecha metrô e lojas

13/07/2019 | 22:34



Um incêndio em um transformador causou um apagão em Manhattan e afeta lojas, elevadores e linhas do metrô na noite deste sábado.

Os bombeiros de Nova York disseram que o fogo ocorreu na esquina da Rua 64 com a West End Avenue e afetou, até às 20h de sábado (hora local, 21h em Brasília) ao menos 38 mil consumidores.

A Autoridade Metropolitana de Transportes disse no Twitter que havia interrupções em várias estações de metrô. O órgão está trabalhando com a companhia de energia da região, Con Edison, para restabelecer os serviços.

A Con Edion não respondeu até a edição deste texto às mensagens telefônicas nem informou a dimensão do blecaute.

O apagão ocorre no aniversário do blecaute de 1977, que deixou a maior parte de Nova York sem energia. Fonte: Associated Press.