Pagenaud supera dupla da Ganassi e conquista pole da etapa de Toronto da Indy

Vencedor das 500 Milhas de Indianópolis, o francês Simon Pagenaud conquistou neste sábado a pole position da etapa de Toronto, a 11ª das 19 corridas disputadas nesta temporada, ao liderar o treino de classificação no circuito de rua canadense, após cravar o tempo de 58s429.

Com essa marca, o piloto francês da Penske deixou para trás o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, o segundo mais rápido da fase decisiva do treino classificatório, o "Fast Six". Logo depois, veio o companheiro de Dixon na Ganassi, o sueco Felix Rosenqvist, com 58s679.

O norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, foi o quarto mais rápido, com 58s922. Líder do campeonato, o também norte-americano Josef Newgarden, da Penske, se qualificou em quinto, seguido por Ed Jones, dos Emirados Árabes Unidos e da Ed Carpenter.

O norte-americano Marco Andretti, o francês Sebastian Bourdais, o também americano Spencer Pigot e o japonês Takuma Sato se qualificaram da sétima até a décima posição, em ordem, do grid da etapa de Toronto da Indy.

O dia teve momentos quentes, especialmente no terceiro treino livre, quando, irritado com uma manobra, Sato trocou socos com Bourdais nos boxes. Já o australiano Will Power, da Penske, decepcionou e vai largar da 15ª posição. Matheus Leist começará a prova do 19º lugar e Tony Kanaan sairá somente da 22ª colocação.

A luta pelo título do campeonato da Indy está entre Newgarden e Rossi, separados por sete pontos. Mas Pagenaud não está fora da briga, em terceiro, 61 pontos atrás do companheiro de equipe Newgarden e 33 pontos à frente de Dixon, em quarto lugar.

A etapa de Toronto da Indy vai ser disputada neste domingo, com largada prevista para as 16 horas (de Brasília).