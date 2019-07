São Caetano vence Santo André por 2 a 0

Luís Felipe Soares



13/07/2019 | 17:02



O São Caetano venceu o clássico regional contra o Santo André, realizado na tarde deste sábado, no Estádio Anacleto Campanella. Pela quarta rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2019, o Azulão fez placar de 2 a 0 e ampliou a liderança na chave, com dez pontos, contra sete do adversário que, mesmo com o revés, manteve o segundo lugar.

No primeiro tempo, Valdeir marcou depois de cruzamento de Jefferson Maranhão. O centro-avante Gleysson bateu pênalti na segunda etapa e deixou o sua marca, definindo o duelo local.

O São Caetano volta a campo no sábado, quando enfrenta o EC São Bernardo fora de casa. Já o Santo André recebe o Água Santa, no domingo, em jogos da quinta rodada.