13/07/2019 | 16:11



O cantor sertanejo Areovaldo Batista da Silva, mais conhecido como Zazá, morreu o dia 12 de julho em Goiás, aos 67 anos de idade, segundo informações do site G1.

O músico fez dupla com Zezé Di Camargo nos anos 1980 e, de acordo com a família, estava fazendo um tratamento para câncer no pâncreas quando veio à óbito. Um dos irmãos de Zazá, o também músico Lázaro Batista da Silva, contou que ele havia descoberto o câncer há dois anos, tinha tido certa melhora, mas acabou piorando e não resistindo.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Zezé mandou sentimentos sinceros à família e disse estar em oração para que ele seja recebido na santa paz. Zazá, que era divorciado, deixa dois filhos.