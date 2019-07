13/07/2019 | 15:11



Parece que Rod Stewart curtiu um festão! Na última sexta-feira, dia 12, o músico foi fotografado com a calça arriada e mostrando a cueca enquanto dançava com amigos. O clique do cantor, de 74 anos de idade, foi postado por sua esposa, a modelo Penny Lancaster.

Além dessa foto, Penny também compartilhou outros momentos da festa, incluindo uma em que mostrava Rod usando um sapato sem meias. Na legenda, ela escreveu:

Noite brilhante com os meninos e as meninas, calças abaixadas e sem meias!

Rod e Penny são casados desde 2007 e a modelo é 26 anos mais nova que o cantor.