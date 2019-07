Helô Pinheiro se derrete pela nova netinha e mostra detalhes do parto de Ticiane Pinheiro

13/07/2019 | 15:11



Helô Pinheiro está toda babona pela nova netinha que chegou ao mundo na última sexta-feira, dia 12. A eterna Garota de Ipanema estava com a filha, Ticiane Pinheiro, no momento do parto, é claro, e mostrou detalhes do que aconteceu enquanto Manuella nascia. A começar pela foto que ela tirou com a pequena enquanto Manu estava dormindo no berçário. Na legenda, ela escreveu: Transbordando de felicidade com a vinda da nossa neta Manuella. Deus abençoe.

Mas não foi só. Helô ainda mostrou Tici enquanto a apresentadora estava indo para a sala de parto. César Tralli, marido de Ticiane e pai de Manu, também aparece na imagem todo sorridente, como não poderia deixar de ser.

No vídeo, postado nos Stories de Helô, a vovó babona ainda fala:

- Olha o papai do ano!.

Já Tici parece falar com Rafinha Justus, sua primogênita, fruto de seu casamento anterior com Roberto Justus. Nas imagens, a loira aparece dizendo:

- Último momento de filha unica, hein?.

Helô mostrou também o enfeite de porta da maternidade. Além do nome da neta em evidência, é possível ver, ainda, quatro biscoitinhos na parte inferior do arranjo. Para quem não sabe, a família tem o costume de se chamar de biscoito e os bonequinhos fazem referência a isso. Aliás, o chá de bebê da Manuella também teve esse tema.

Por fim, Helô Pinheiro ainda compartilhou a primeira foto que Tici e Tralli divulgaram da pequena, escrevendo na legenda:

Ver a felicidade deles me enche de orgulho e muito amor. Manuella é um presente de Deus.