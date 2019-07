Após comentário, Marília Mendonça defende Preta Gil e assistente de Ratinho rebate: - Ninguém te chamou na conversa

13/07/2019 | 15:11



Polêmica! A assistente de palco do Ratinho, Valentina Francavilla, deixou um comentário em um Instagram de fofocas, que postou um clique de Preta Gil de biquíni, e criticou o corpo da cantora e as mensagens que ela passa sobre aceitação. Valentina escreveu:

Sabe qual é a real? Ela não se ama como ela é, tanto que já fez inúmeras plásticas, lipo, dietas e etc, é que hoje em dia se aceitar dá certo. A hipocrisia é a pior coisa, pergunto a qualquer mulher aqui: Você gostaria de ter esse corpo? Se responder sim é mentira! Não tenho nada contra ela e até acho ela bonita, porém chega dessa máscara que a sociedade coloca para fingir ser feliz!

O comentário, no entanto, não agradou alguns internautas, que massacraram Valentina nas redes sociais. Ela respondeu, em outra publicação de um Instagram de fofocas:

Apenas falei o que acho, a real é que hoje em dia não podemos falar o que realmente achamos! Dou o direito a quem discorda comentar! Não me importa! Sou real e falarei o que achar, doa a quem doer!

E sabe quem não gostou dos comentários de Valentina? Marília Mendonça. A cantora sertaneja escreveu nos comentários de uma publicação, criticando a quantidade de plásticas já feitas pela assistente de palco:

Uma mulher linda e natural assim tem todo o direito de julgar as outras (contém ironia).

Preta Gil ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas a própria Valentina não ficou nada feliz com a crítica de Marília. Em seu Instagram Stories, ela fez vários vídeos falando sobre o assunto:

- Tava me segurando aqui mas eu vou ter que dar uma resposta pra Marília Mendonça. Linda, você escreveu uma frase que eu estava julgando, e primeiro que não julguei ninguém, e segundo que você comentou reclamando que eu estuou julgando sendo que você está julgando minha aparência, olha que ironia. [...] Eu nunca menti sobre meus procedimentos estéticos, pelo contrário, todo mundo que me acompanha sabe que eu já coloquei preenchimento, botox, então cuidado com o que você fala, viu? Ninguém te chamou na conversa, garota.

Ela continuou:

- Que moral que Marília Mendonça tem pra falar que eu não sou natural? Porque eu te conheci antes, te conheci bem antes de você ser famosa, tá linda?

Mais tarde, Valentina voltou aos Stories para revelar que seu filho, Giuseppe, também estava sendo alvo de ofensas nas redes:

- Eu expus minha opinião e vieram falar mal do meu filho. Ou seja, a gente não pode expor a nossa opinião. Se você expõe a sua opinião, o tanto de xingamento e energia ruim, do meu filho não, fala mal de mim, mas do meu filho não. [...] Eu não fiz nada de errado, eu expus uma coisa minha, tenho direito, tenho Instagram e vocês têm direito de falar, tanto que não apaguei mensagem nenhuma, deixei todas. E eu só falei da Marília Mendonça porque ela se meteu em uma conversa que não é dela.

Em outro vídeo, ela ainda explicou qual era o seu ponto ao criticar Preta Gil:

- Em nenhum momento eu falei que é feio ser gordo, feio ser ela [Preta Gil], pelo contrário, acho que ela tem inúmeras qualidades. A única coisa que me incomoda é essa hipocrisia de falar: Eu me aceito. Não se aceita, e acabou. Quem faz um monte de plástica não se aceita. Eu boto a cara a tapa e falo tudo que eu fiz e as pessoas vêm me ofender. A única coisa que me incomoda é isso, você não se aceita e engana o povo ao falar que se aceita.

Eita! Que tenso, hein?

Maternidade

Em entrevista ao Fofocalizando, Marília Mendonça revelou como tem cuidado do corpo agora que está grávida - a cantora está esperando o primeiro filho ao lado do compositor Murilo Huff. Ela contou que, apesar de ter parado de beber, por enquanto não está fazendo dieta, apenas acompanhamento médico para não engordar muito durante a gestação.

- Tenho um tanto de quilos que posso engordar durante a gravidez para que esteja tudo bem. Minha mãe, na minha gravidez, engordou 30 quilos. Eu nasci com cinco quilos, um bebezão. E teve problemas no parto que eu não quero ter. Tenho acompanhamento médico, mas por enquanto estou de boa, comendo de tudo e justificando que estou grávida.

Certíssima, né?