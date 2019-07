A economia do futuro

Do Diário do Grande ABC



13/07/2019 | 14:05



Pesquisa recente divulgada por gigante multinacional da área de tecnologia da informação dá ideia da revolução trabalhista em curso no mundo. O estudo Projetando 2030, encomendado pela norte-americana Dell Technologies e que contou com a participação de 3.800 lideranças empresariais de médias e grandes corporações em 17 nações, incluindo o Brasil, mostra que 85% dos empregos disponíveis dentro de uma década serão ligados a profissões que ainda não existem. O recado está dado. Municípios que não estiverem preparados correrão o risco de verem sua população engrossando as estatísticas de desocupados.

Diante do cenário de intensa e rápida modificação, traz alívio aos moradores do Grande ABC a mobilização das principais cidades da região na adequação de suas legislações com o intuito de atrair empresas de alta tecnologia e startups. Cinco delas – Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá – atuam para se tornar ambientes interessantes aos empreendedores ligados à economia criativa ou à indústria 4.0.

Tão importante quanto conceder incentivos fiscais reais para captar negócios é trabalhar para tornar eficientes a logística e a infraestrutura de telecomunicações, segurança, energia e transportes, por exemplo. São itens que investidores sempre pesquisam à exaustão antes de se definirem pelo local em que aportarão dinheiro. Não foi por outra razão, aliás, que o icônico Vale do Silício, pequena faixa de terra no coração da Califórnia, nos Estados Unidos, transformou-se na meca do empreendedorismo tecnológico mundial.

No Grande ABC, nota-se que as iniciativas são isoladas, sem obedecer a um comando regional, deficiência que poderia ser corrigida por meio da coordenação do Consórcio Intermunicipal. Seria a maneira de fortalecer as políticas de incentivo e de incluir localidades menores, como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que, por terem boa parte de seus territórios sob rígido controle das leis ambientais, em muito poderiam se beneficiar da economia do futuro, que, além de tudo, é altamente sustentável.