Neymar aparece em público ao lado do filho e exibe cabelo descolorido

13/07/2019 | 13:11



Após a polêmica acusação de estupro feita por Najila Trindade, Neymar não tem aparecido muito na mídia, tendo inclusive deixado de comparecer a um jogo do Paris Saint-German que aconteceria no dia 8 de julho. Agora, no entanto, o craque decidiu voltar ao campo, mas apenas para assistir ao Neymar Jr's Five, partida em parceria com um patrocinador do jogador que aconteceu na Praia Grande, litoral de São Paulo neste sábado, dia 13.

Acompanhado do filho, Davi Lucca, Neymar foi só sorrisos para as câmeras, como foi mostrado no Instagram Stories do Instituto Neymar Jr. Ele ainda exibiu uma novidade: o jogador estava com os cabelos platinados! De acordo com o jornal Extra, a assessoria de imprensa do craque garantiu que ele voltará para Paris após o evento em São Paulo.