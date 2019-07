Bottas festeja pole: 'Não foi fácil ter volta limpa porque é fácil errar aqui'

13/07/2019 | 12:52



O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, festejou a conquista da pole position para o GP da Inglaterra, décima etapa da Fórmula 1, que será disputado, neste domingo, no circuito de Silverstone, a partir das 10h10 (horário de Brasília).

"Não foi fácil conseguir uma volta limpa porque é fácil cometer um erro aqui", disse o piloto, que vai largar em primeiro pela décima vez na carreira. "Estou muito feliz em conseguir uma boa volta e ficar com a pole. Sabia que a primeira volta tinha sido boa, mas não foi perfeita. Honestamente, deveria ter melhorado na segunda tentativa, mas estou feliz que foi o suficiente."

Lewis Hamilton, que buscava a quinta pole position consecutiva na pista britânica, reconheceu o bom trabalho do companheiro de equipe. "Parabéns a Valtteri. Ele fez um trabalho muito sólido na classificação. Não fui bom o bastante. Trabalhamos duro durante a sessão, mas ele ficou um pouco longe de nós", afirmou o pentacampeão mundial e atual líder da temporada.

"No fim, cometi um erro na primeira volta e a segunda não foi tão rápida assim. Valtteri fez um bom trabalho, mas é uma corrida longa neste domingo", afirmou o inglês, que ficou à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Líder disparado deste Mundial de F-1, Hamilton tem 197 pontos, enquanto Bottas é o segundo colocado, com 166. Verstappen ocupa o terceiro lugar pela Red Bull, com 126, enquanto o alemão Sebastian Vettel, que venceu o GP da Inglaterra do ano passado, vem logo atrás, em quarto pela Ferrari, com 123.