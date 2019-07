Sandy e Junior agitam Recife em estreia da turnê Nossa História

13/07/2019 | 12:11



O tão aguardado momento chegou! Sandy & Junior estrearam a turnê comemorativa de 30 anos da dupla na última sexta-feira, dia 12, em Recife, Pernambuco, e levou os fãs à loucura! Com um setlist repleto de hits dos 17 anos em que os irmãos cantaram juntos, Sandy e Junior Lima entregaram emoção, empolgação e até mesmo algumas dancinhas clássicas da dupla em uma apresentação de mais de duas horas!

Antes do show começar, o turu-turu no coração dos fãs aumentou conforme uma contagem regressiva aparecia no telão, intercalando com imagens da infância dos irmãos, de acordo com informações do G1. Sandy também sentiu o mesmo, já que logo que entrou no palco, apontou para o peito e disse: - Há quanto tempo vocês não sentiam isso aqui, ó?. A dupla abriu o show com a música Não Dá Pra Não Pensar.

A setlist do show conseguiu englobar os maiores clássicos da carreira de Sandy & Junior, com canções como Imortal, A Lenda, Derperdiçou e Eu Acho Que Pirei. Já Beijo é Bom, Etc... e Tal, Vai Ter que Rebolar, Dig-Dig-Joy e Eu Quero Mais foram performadas em um medley com direito à dancinhas! É muita nostalgia, né?

O momento em que Junior Lima mais brilhou foi durante as músicas Enrosca e Aprender a Amar em que, além de cantar, ele ainda mostrou seus dons musicais ao tocar bateria, guitarra e violão.

Já em Super-Herói, Junior não conteve as lágrimas. Já Sandy não chorou, mas ficou visivelmente emocionada com o carinho do público.

E eles não esqueceram nem mesmo da série de TV que protagonizaram no fim dos anos 1990! No telão, era possível ver os personagens de Sandy e Junior, como Patty, Basílio e Boca, adaptados à realidade atual, com direito até a grupo no WhatsApp. Durante o show, Sandy disse: - É muito louco poder reviver tudo isso e poder construir novas lembranças com vocês. É sair daqui podendo dizer que a gente viveu isso juntos.