Shawn Mendes e Camila Cabello são filmados aos beijos

13/07/2019 | 11:11



Desde que lançaram Señorita, em junho, Shawn Mendes e Camila Cabello estão sendo shippados nas redes sociais - inclusive porque eles já foram clicados juntos várias vezes desde então - e eles já têm até um nome de casal: Shawmila.

Agora, no sábado, dia 13, começou a circular nas redes sociais um vídeo que finalmente prova que está rolando algo entre os dois.

Durante um passeio em São Francisco, na Califórnia, os dois foram filmados aos beijos em uma cafeteria, por fãs.

Camila já tinha feito uma parceria com Shawn em 2015, em I Know What You Did Last Summer, e, no final de junho, pouco depois o lançamento de Señorita, foi divulgado o término de seu namoro de mais de um ano com Matthew Hussey.

Perguntada sobre o relacionamento com Shawn, ela contou à revista Clash, em entrevista liberada dia 12 de julho:

Nunca tive muitos amigos. Sempre tive só algumas pessoas na minha vida em que confio. Sinto que é tão raro conhecer alguém nessa indústria e encontrar uma pessoa de qualidade assim, e sinto que Shawm é essa pessoa para mim. Não importa o nível de intensidade ao redor da carreira dele, ou da minha, ele é só normal, e isso é rato e precioso. Poder andar com alguém e não se importar se ele é o Shawn Mendes, sabe? Somos só pessoas, e isso é definitivamente raro.

E completou dizendo que ele é a pessoa que ela conhece há mais tempo na indústria musical e terminando:

Na verdade é um sentimento muito lindo saber que essa pessoa sempre vai estar na minha vida, sempre vamos nos amar.