Meghan Markle vai contratar stylist para seu bebê, Archie, diz jornal

13/07/2019 | 11:11



Parece que Meghan Markle já está preocupada com o estilo de seu filho, Archie, fruto do casamento com Príncipe Harry. Embora Archie ainda seja um bebê de dois meses de idade, segundo o The Sun, Markle vai contratar um stylist para o pequeno.

A publicação britânica afirma que conversou com fontes próximas à Duquesa de Sussex, que garantem que ela - que já quebrou vários protocolos da realeza - quer que ele use roupas mais modernas que os primos, filhos de Kate Middleton e Príncipe Harry.

Markle, que é muito ligada em moda, considera que as roupas tradicionalmente usadas pelas crianças da realeza são antiquadas.

Além disso, ela quer ajuda para que seu filho se vista de forma mais neutra em relação a seu gênero, ou seja, nada de azul em tudo só porque ele é menino.