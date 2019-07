Lakers se vingam, batem os Warriors e vencem a primeira na Summer League da NBA

13/07/2019 | 11:01



Demorou, mas o Los Angeles Lakers conseguiu sua primeira vitória na Summer League, competição que é vista como compromisso de "pré-temporada" para os times da NBA. Uma das equipes que melhor se reforçou e que promete brigar pelo título da próxima edição da liga, a franquia de Los Angeles despachou o Golden State Warriors por apenas um ponto, 88 a 87, nesta sexta-feira.

Anteriormente, os dois times da Califórnia já haviam medido forças neste torneio, com vitória por 88 a 80 para a equipe de São Francisco, em partida realizada na última segunda-feira. Desta vez, Los Angeles contou com boa atuação dos reservas para conseguir o primeiro triunfo na Summer League.

Os Lakers tiveram um início bem lento, tendo perdido o primeiro quarto por 24 a 19. Na segunda parcial, a diferença a favor dos Warriors só aumentou e o time de Golden State disparou no placar marcando 33 pontos nesta etapa, indo para os vestiários com uma vantagem de 57 contra 33.

Entretanto, a volta do intervalo marcou a reviravolta para o Los Angeles Lakers. O time se impôs na segunda metade de jogo e devolveu a larga vantagem que havia sofrido no segundo quarto: 31 pontos contra apenas 14 dos Warriors. Com apenas cinco pontos de desvantagem, o time foi para cima e conseguiu a virada no último quarto, quando ganhou a parcial por 24 a 18, colocando números finais no marcador de 88 a 87.

Jordan Caroline foi o cestinha do Los Angeles Lakers com 20 pontos e dois rebotes, tendo acertado sete de oito arremessos de quadra e três das suas quatro tentativas de três pontos. Logo em seguida, Jaron Johnson foi responsável por 19 pontos e quatro rebotes, todos defensivos. Dakota Mathias foi o terceiro e último jogador da equipe a chegar aos duplos dígitos de pontuação, com des pontos e dois rebotes. Os três iniciaram a partida no banco de reservas.

Pelo Golden State Warriors, Kevin McClain foi o cestinha e destaque da partida com 24 pontos, além de quatro roubos de bola, três rebotes e duas assistências. Travis Wear foi responsável por 16 pontos e sete rebotes, enquanto Ebuka Izundu contribuiu com 14 pontos e 11 rebotes. Julian Washburn fez 12 pontos e três rebotes.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira da Summer League da NBA:

Philadelphia 76ers 108 x 102 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 88 x 87 Golden State Warriors

Croácia 68 x 69 Oklahoma City Thunder

China 64 x 94 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 98 x 96 Sacramento Kings

Indiana Pacers 86 x 75 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 99 x 84 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 80 x 72 San Antonio Spurs