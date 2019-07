13/07/2019 | 10:14



Um homem morreu na manhã deste sábado, 13, após tentar realizar um assalto, ser perseguido pela população e mergulhar na barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros encontrou um revólver falso na água.

De acordo com os bombeiros, o homem tentou realizar um assalto no bairro São Bento e foi perseguido por um grupo de pessoas que passava no local. Na fuga, mergulhou na lagoa da barragem, começou a se debater e afundou.

O corpo foi resgatado a quatro metros de profundidade. O homem não portava documentos.