Tempestade tropical Barry se aproxima da costa sul da Louisiana

13/07/2019 | 08:21



A tempestade tropical Barry continua se aproximando da costa sul da Louisiana com a perspectiva, segundo os meteorologistas, de se transformar em furação. As fortes chuvas e ventos de até 105 km/h que já atingem a região deixaram algumas estradas costeiras inundadas e mais de 30 mil pessoas sem energia.

Na manhã deste sábado, o Centro Nacional de Furacões dos EUA informou que a tempestade estava a 90 quilômetros ao sudoeste de Morgan City, muito perto de onde os especialistas estimam que tocará o solo nas próximas horas.

De acordo com os consultores, a tempestade deve se movimentar rumo ao Norte através do Vale do Mississippi até a noite de domingo, com a expectativa de um enfraquecimento constante à medida que se desloca para o interior a partir da costa centro-sul. Fonte: Associated Press.