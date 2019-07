Hirota, que vai sediar CD em São Bernardo, mira expansão

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/07/2019 | 07:30



O Supermercado Hirota, que vai inaugurar um CD (Centro de Distribuição) em São Bernardo no primeiro semestre de 2020, com a geração de 250 empregos, já projeta expansão no Grande ABC. Atualmente, há duas lojas da rede na região – uma em São Bernardo e outra em São Caetano – mas a empresa busca uma área em Santo André.

Além do novo supermercado andreense, o Hirota afirma que também há possibilidades de instalação de unidades menores, no modelo express, nos outros municípios da região.

Em São Bernardo, onde inicialmente serão investidos R$ 20 milhões, haverá duas operações. Um CD onde serão contratados trabalhadores para logística e a uma nova fábrica de comida. De acordo com o hipermercado, “qualquer investimento adicional decorre em função da compra de máquinas e aumento de área”, destacou, em nota. A unidade estará localizada em terreno de mais de 26 mil metros quadrados na Rua Miro Vetorazzo, bairro Demarchi.

Segundo o Hirota, a escolha da cidade se deu pela quantidade de indústrias, mão de obra capacitada, pacote de benefícios oferecido pelo município e saídas estratégicas para duas rodovias.

A fabricação de snacks e pratos prontos orientais é um dos diferenciais da rede, o que deve ser trazido para São Bernardo. No total, já são produzidos mais de cem pratos diferentes. A previsão é a de que sejam desenvolvidas linhas na unidade da região “porém, o foco será o fornecimento de alimentação refrigerada para outros mercados além da rede Hirota”, destacou a empresa.

O supermercado ainda não possui a separação de quantos dos 250 postos de trabalho gerados devem ir para a logística e quantos serão para a fábrica. Eles alegam que precisam definir quais funcionários atuais migrarão para São Bernardo.

Fundada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, em 1972, a rede de supermercados Hirota conta com 16 lojas no Estado e 14 unidades express, inspiradas nas redes de conveniência do Japão. O Hirota também possui, na área interior de dez lojas (incluindo as da região) unidades da Daiso, loja japonesa de produtos criativos.