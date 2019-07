Grande ABC tem 439 vagas disponíveis nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/07/2019 | 07:21



Os centros públicos de trabalho e renda e a agência de recrutamento Luandre dispõem de 439 vagas no Grande ABC. A maior parte, 230, está na Luandre, a exemplo de enfermeiro do trabalho, com rendimento de R$ 5.000 a R$ 6.000, e analista de recursos humanos, de R$ 4.000 a R$ 5.000. Interessados devem acessar www.luandre.com.br.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo dispõe de 166 postos de trabalho. Desses, 39 são voltados a PCDs (Pessoas Com Deficiência), como 15 para vigilante, dez para monitor de prevenção e dez para auxiliar administrativo.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) conta com 30 posições, sendo 16 para PCDs. Sete são para auxiliar de manutenção de edificações e duas para porteiro.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André tem 13 chances, sete para PCDs, como auxiliar nos serviços de alimentação. Há também quatro vagas para copeiro de hospital.

Para se candidatar, é preciso ir nos centros públicos com RG, CPF e carteira de trabalho.