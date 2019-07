Rio Preto confirma 14ª morte e 31 mil casos de dengue este ano

12/07/2019 | 23:38



Balanço divulgado na tarde desta sexta-feira, 12, pela Secretaria de Saúde do município confirmou a 14ª morte por dengue, este ano, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A vítima, uma idosa de 66 anos, era portadora de comorbidades. Ela teve os sintomas iniciais no dia 23 de maio e morreu em 4 de junho. A cidade já tem 31.274 casos confirmados da doença. Outros 933 continuam em investigação.

Em Catanduva, também nesta sexta, foi confirmada a segunda morte por dengue este ano. Conforme a pasta local da saúde, o vírus infectou fatalmente um idoso de 82 anos portador de doenças crônicas. Em março, havia sido registrada a morte de uma idosa de 85 anos, acometida pela dengue. Outras três mortes continuam em investigação na cidade. Catanduva registra 1.874 casos confirmados e 664 em investigação.

Trégua

De acordo com a Secretaria da Saúde Estadual, depois de se espalhar por todo o Estado, a epidemia está em fase decrescente. As baixas temperaturas dos últimos dias reduziram a infestação do mosquito Aedes aegypti e, também, no número de notificações da doença. Os novos casos confirmados se referem a pacientes que adoeceram entre o final de maio e o início de junho que estavam em investigação no Instituto Adolfo Lutz.

Apesar da trégua dada pela doença no inverno, as medidas de controle do mosquito devem ser mantidas, segundo a pasta. Em razão da sazonalidade que caracteriza a dengue, a doença pode voltar a incidir com mais força com a volta do calor, nos últimos meses do ano.