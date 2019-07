Nestlé desiste de desligar 110 trabalhadores do CD

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/07/2019 | 07:20



Após um dia inteiro de negociações, a Nestlé voltou atrás no plano de terceirizar parte do CD (Centro de Distribuição) na Estrada do Alvarenga, em São Bernardo, e não vai demitir 110 trabalhadores – são 300 no total. O anúncio do desligamento dos operadores de empilhadeira e conferentes foi feito na última semana.

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região se reuniu com a empresa, acompanhado de comissão dos trabalhadores, ontem, em Limeira, no Interior. Segundo o vice-presidente da entidade, Rubens Gomes, para chegar a acordo, a empresa fez mudanças em alguns benefícios a partir de 2020. “Preservou os empregos dos trabalhadores e também os salários, mas tivemos de abrir mão de algumas coisas. A partir de janeiro do ano que vem, o vale-alimentação vai de R$ 680 para R$ 330 e, o adicional noturno, de 70% será reduzido para 50%.”

A PLR (Participação de Lucros e Resultados), que tem valor fixo de R$ 6.000 mais 120% do salário nominal se forem alcançadas metas estipuladas pela empresa, vai para R$ 3.500 fixos e até 2,5 salários pelas metas. O plano de saúde vai para o sistema de coparticipação a partir de 2020. Será feita assembleia na segunda-feira para aprovação da proposta.

De acordo com Gomes, a Nestlé também vai abrir um PDV (Plano de Demissão Voluntária) para aqueles que quiserem ser desligados. “O prazo para a adesão será até o fim do mês. A empresa vai fornecer seis meses de vale-alimentação, sete de plano de saúde, e pagará um salário a cada cinco anos trabalhado.”

Questionada sobre o assunto, a Nestlé informou que apresentou uma proposta para o sindicato, que será submetida em assembleia da categoria na segunda-feira.