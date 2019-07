Netuno encara confronto direto para esquecer revés no dérbi

Dérek Bittencourt



13/07/2019 | 07:00



A derrota para o São Caetano por 2 a 1 dentro de casa, na última rodada da Copa Paulista, não caiu muito bem no Água Santa. Mas para deixar o revés no dérbi regional para trás, nada melhor do que vitória hoje, às 15h, diante do Grêmio Osasco, novamente em Diadema.

Com apenas três pontos e ocupando a última vaga da zona de classificação à segunda fase, o Netuno encara o terceiro colocado. Desta maneira, o triunfo teria o dobro do peso. E o técnico Fernando Marchiori não deve ter problemas para escalar o time diademense.

“O Osasco é um time muito forte e organizado, vencê-los nos dará confiança para os próximos jogos. É um confronto direto e precisamos entrar concentrados para impor o nosso ritmo de jogo”, declarou o comandante do Água Santa.