São Caetano e Santo André travam duelo pela liderança

Dérek Bittencourt



13/07/2019 | 07:00



O principal clássico do Grande ABC vale a liderança do Grupo 4 da Copa Paulista. Apesar de encararem a competição de maneiras bastante diferentes, São Caetano e Santo André levam para campo hoje, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, a rivalidade de pelo três décadas e que pode ter ao apito final um novo time na primeira colocação da chave.

Atual líder, o Azulão entrou na competição disposto a lutar pelo título. Reforçou o elenco, trouxe o técnico Marcelo Vilar e espera ir longe. Já o vice Ramalhão investiu pouco, apostou em jogadores da casa e – pelo menos até aqui – vem surpreendendo no desempenho.

Ambos somam sete pontos, mas os são-caetanenses estão à frente pelo saldo de gols (seis, contra três dos andreenses). “Será um jogo difícil, pois o Santo André pratica um futebol veloz dentro do estilo do campeonato. A nossa equipe sabe qual o tipo de adversário irá enfrentar e, portanto, espera por partida complicada”, disse o treinador Marcelo Vilar.

Hoje as vendas de ingresso estarão centralizadas apenas no estádio. Os ingressos custam R$ 10 (arquibancada) e R$ 20 (setor coberto).