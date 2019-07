Prefeitura lacra Estádio 1º de Maio

Dérek Bittencourt



13/07/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo lacrou ontem o Estádio 1º de Maio, um dia após o vencimento da permissão precária que havia dado a Tigre e Cachorrão para uso da praça esportiva. Desta maneira, os clubes só podem entrar para a disputa de jogos oficiais mediante pagamento de preço público. Tal situação ocorre em meio ao processo de concessão da administração do espaço, disputado justamente entre os dois times.

E o maior prejudicado foi o São Bernardo FC. Mesmo não tendo sido pego de surpresa – teve 30 dias para cumprir a medida provisória –, mantém muitos equipamentos e estruturas no local tinha, inclusive, jogadores das categorias de base alojados sob as arquibancadas. O Tigre poderá retirar seus pertences, mas teve de buscar de última hora alternativa para onde levar os atletas.

O presidente aurinegro Edinho Montemor não escondeu a chateação. “No meu modo de ver, poderiam ter renovado a permissão precária aos dois clubes para que pudéssemos continuar usando o espaço, cuidando e tirando gastos do poder público. Uma permissão até que fosse feita a licitação. E os clubes arcando com as despesas”, sugeriu. “Vai ser um transtorno muito grande. Não tenho para onde levar toda a estrutura que temos lá”, completou ele, que conta com materiais, mobílias e equipamentos de cozinha, refeitório, lavanderia, alojamentos, academia, departamento médico, administrativo e todo o material de treinos e jogos.

No ano passado, o Tigre viu revogada a concessão para uso do estádio, mas, ainda assim, seguiu utilizando as dependências e arcando com os gastos mensais. De acordo com Montemor, são cerca de R$ 30 mil dispendidos por mês com limpeza, segurança, manutenção do gramado – custo assumido pelo EC São Bernardo nos últimos meses – contas e outros.

A Prefeitura não respondeu à demanda do Diário. Segundo fonte ouvida pela reportagem, decreto deve ser assinado na próxima semana passando a administração do 1º de Maio à Liga de Futebol Amador da cidade ao menos até o fim do certame da nova concessão.