Coordenação regional do PSDB quer saída de Aécio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/07/2019 | 07:00



A coordenação regional do PSDB pedirá que outros diretórios do Grande ABC façam coro pela expulsão do deputado federal Aécio Neves dos quadros da legenda. Nesta semana, a executiva do PSDB de São Bernardo aprovou, por unanimidade, carta escrita pela deputada estadual Carla Morando (PSDB) solicitando o desligamento do ex-senador.

Atual coordenador da legenda na região e integrante da executiva estadual do PSDB, Márcio Canuto avisou que entre quarta e quinta-feira organizará reunião com os diretórios de Diadema e Rio Grande da Serra para que o assunto entre em pauta. Também deve nortear discussões em Mauá, onde Canuto é presidente. “A questão (da expulsão) de Aécio é simbólica. É na pessoa dele que vamos mostrar a nova fase do PSDB no País”, declarou Canuto, que trabalha no gabinete de Carla.

<EM>Ao defender a expulsão de Aécio, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse que sua permanência causa incômodo, além de já ter trazido prejuízos eleitorais – o tucano Geraldo Alckmin, candidato da legenda à Presidência da República em 2018, ficou distante de ir ao segundo turno.

Nas demais cidades, porém, o tema é tratado com prudência. Presidente do tucanato de São Caetano, o prefeito José Auricchio Júnior planeja realizar reunião com os filiados nas próximas semanas para debater a situação. Ele evitou se posicionar a favor ou contra o desligamento do ex-senador.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), por sua vez, se mostrou favorável à expulsão de Aécio, mas ponderou que as regras sobre possível saída de Aécio devem ser claras. “Somos favoráveis à expulsão, mas não podemos personificar as punições e a discussão não deve se encerrar no caso pontual”, defendeu. Presidente do diretório de Santo André, Edson Salvo Melo corroborou opinião do prefeito e alegou que um documento será enviado ao diretório regional para debater critérios para expulsões.

Para o vice-presidente do PSDB de Ribeirão Pires, Cézar de Carvalho, a decisão deve ficar a cargo da executiva nacional. “Eu acredito que Aécio Neves tenha que ter direito de defesa. Nem sei se há pedido formal de expulsão do deputado”, afirmou.